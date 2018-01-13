مصادر: ارتفاع حصيلة تفجير ساحة عدن ببغداد إلى قتيلين و4 جرحى على الأقل

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة " العالم " الإخبارية نقلا عن مصادر عراقية أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في ساحة عدن ببغداد ارتفعت إلى 2 قتلى و4 جرحى على الأقل.

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت قبل قليل إصابة أحد مقاتلي الشرطة العراقية ورجل مرور وعددا من المواطنين إثر تفجير انتحاري في ساحة عدن شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، اليوم السبت، إن "مقاتلي الشرطة الاتحادية لاحظوا إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان يقترب من الساحة الأولى للتفتيش بساحة عدن، فأطلقوا عليه النيران، وقتلوه".

وأوضح معن أن الانتحاري "فجر نفسه أثناء عملية قتله من قبل الشرطة الاتحادية"، مضيفا "أسفر الحادث عن إصابة شرطي، ورجل مرور، وعدد من المواطنين، ولا يوجد شهداء".