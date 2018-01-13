"تفجير بغداد": الداخلية العراقية تنفي وجود قتلي

أعلنت الداخلية العراقية إصابة أحد مقاتلي الشرطة العراقية ورجل مرور وعددا من المواطنين إثر تفجير انتحاري في ساحة عدن شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، اليوم السبت، إن "مقاتلي الشرطة الاتحادية لاحظوا إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان يقترب من الساحة الأولى للتفتيش بساحة عدن، فأطلقوا عليه النيران، وقتلوه".

وأوضح معن أن الانتحاري "فجر نفسه أثناء عملية قتله من قبل الشرطة الاتحادية"، مضيفا "أسفر الحادث عن إصابة شرطي، ورجل مرور، وعدد من المواطنين، ولا يوجد شهداء".

ورغم نفي الداخلية، قال مصدر أمني لموقع قناة "السومرية" العراقية إن شخصين قتلا وأُصيب أربعة آخرون بتفجير انتحاري في ساحة عدن شمالي بغداد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية "عدم وجود شهداء".

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وقال المصدر إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه، مساء اليوم، بالقرب من جمع من المواطنين في ساحة عدن، شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والقتلى إلى الطب العدلي، فيما اتخذت إجراءات احترازية تحسبا من هجمات أخرى مماثلة".

وشهدت العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المتشركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.