رئيس مجلس بغداد يؤكد مقتل وإصابة أفراد من حراسته بتفجير بشمال العاصمة العراقية

وكانت مصادر عراقية قد أعلنت قبل قليل عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير ساحة عدن ببغداد إلى قتيلين و4 جرحى على الأقل.
وذكرت قناة "العالم" الإخبارية نقلا عن مصادر عراقية أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في ساحة عدن ببغداد ارتفعت إلى 2 قتلى و4 جرحى على الأقل.
وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت، بعد لحظات من حدوث التفجير، عن إصابة أحد مقاتلي الشرطة العراقية ورجل مرور وعددا من المواطنين إثر تفجير انتحاري في ساحة عدن شمال العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، اليوم السبت، إن "مقاتلي الشرطة الاتحادية لاحظوا إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان يقترب من الساحة الأولى للتفتيش بساحة عدن، فأطلقوا عليه النيران، وقتلوه".
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