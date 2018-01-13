رئيس مجلس بغداد يؤكد مقتل وإصابة أفراد من حراسته بتفجير بشمال العاصمة العراقية

أعلن رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، عن مقتل وإصابة أفراد من طاقم حراسته بتفجير استهدف موكبه بشمال المحافظة مساء اليوم السبت.

بغداد — سبوتنيك . وأكد العضاض، في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، أن "التفجير الانتحاري الذي وقع في ساحة عدن شمالي بغداد استهدف موكبه"، موضحا أن التفجير أسفر عن مقتل وإصابة أربعة من عناصر الحماية.

وكانت مصادر عراقية قد أعلنت قبل قليل عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير ساحة عدن ببغداد إلى قتيلين و4 جرحى على الأقل.

وذكرت قناة "العالم" الإخبارية نقلا عن مصادر عراقية أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في ساحة عدن ببغداد ارتفعت إلى 2 قتلى و4 جرحى على الأقل.

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت، بعد لحظات من حدوث التفجير، عن إصابة أحد مقاتلي الشرطة العراقية ورجل مرور وعددا من المواطنين إثر تفجير انتحاري في ساحة عدن شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، اليوم السبت، إن "مقاتلي الشرطة الاتحادية لاحظوا إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان يقترب من الساحة الأولى للتفتيش بساحة عدن، فأطلقوا عليه النيران، وقتلوه".