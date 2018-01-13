المجلس السياسي باليمن يقرر إطلاق سراح قادة بحزب المؤتمر

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، اليوم السبت، بالإفراج عن قيادات رفيعة في تنظيم المؤتمر الشعبي العام في اليمن عقب نحو 40 يومًا من احتجازهم على خلفية مواجهات جرت في كانون الأول/ديسمبر بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومسلحي جماعة "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، فقد أصدر رئيس المجلس صالح الصمّاد توجيهًا خلال لقائه، اليوم السبت بمحافظ محافظة عمران، بـ"الإفراج عن وزير الاتصالات السابق جليدان محمود جليدان، وهو عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والشيخ القبلي مبخوت المشرقي، صهر الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إضافة إلى قيادات مؤتمرية أخرى".

يذكر أن محافظات صنعاء، وعمران، وحجة، والمحويت شهدت في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق والحوثيين أسفرت عن مقتل صالح، والأمين العام للمؤتمر عارف عوض الزوكا، و240 آخرين، وإصابة 420.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي إسلامي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءًا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقد أسفر النزاع في اليمن عن سقوط نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الجرحى، بحسب إحصائيات منظمات أممية.