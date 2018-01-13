وفد حكومي عراقي يزور أربيل الاثنين لاستكمال المفاوضات

كشف مصدر كردي مسؤول أن وفدا من الحكومة الاتحادية في بغداد يعتزم إجراء مباحثات في أربيل بعد غد الاثنين، لاستكمال المفاوضات للتوصل لحل للأزمة العالقة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر — رفض ذكر اسمه — في تصريح مقتضب، اليوم السبت، إن "وفدا من الحكومة في بغداد سيزور أربيل، الاثنين، بعد جولة مفاوضات تحمل مؤشرات جيدة، جرت اليوم بين الوفد الكردي برئاسة وزير الداخلية وزير البشمركة بالوكالة كريم سنجاري، ومسؤولين عراقيين في بغداد".

وأضاف المصدر أن "المباحثات الجارية حول مسألة المنافذ الحدودية، وتعليق الطيران الدولي من مطاري أربيل والسليمانية، وحركة النقل البري بين إقليم كردستان والمحافظات الأخرى".

ورفض المصدر الإفصاح عن نتائج زيارة الوفد الكردي، أو الشخصيات العراقية التي تعتزم زيارة أربيل.