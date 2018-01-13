حزب "الدعوة الإسلامية" في العراق يعلن عدم خوض الانتخابات البرلمانية باسمه

أعلن حزب "الدعوة الإسلامية" في العراق، مساء اليوم السبت، عدم خوضه للانتخابات البرلمانية المرتقبة المزمع إجراؤها في 12 أيار/ مايو المقبل، تاركا المجال أمام قياداته وأعضائه للترشح أو رئاسة القوائم الانتخابية.

وذكر بيان للحزب الذي ينتمي إليه نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، ورئيس الوزراء حيدر العبادي أنه "لا يرى الحزب ضرورة لنزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام 2018".

وأوضح الحزب في بيانه الذي صدر عقب انتهاء اجتماع موسع للقيادات مساء اليوم أنه "سيعمل على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية، تاركا لأعضائه وأنصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة".

هذا وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، تحديد تاريخ إجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم 12 مايو / أيار القادم.

ويقدر عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بأكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق، منهم من حدث سجلاته، حيث بلغ عددهم أكثر من 11 مليون ناخب، أي ما يقارب نسبته أكثر من 46 في المئة من الناخبين المؤهلين.