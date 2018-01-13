حزب "الدعوة الإسلامية" في العراق يعلن عدم خوض الانتخابات البرلمانية باسمه

وأوضح الحزب في بيانه الذي صدر عقب انتهاء اجتماع موسع للقيادات مساء اليوم أنه "سيعمل على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية، تاركا لأعضائه وأنصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة".
هذا وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، تحديد تاريخ إجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم 12 مايو / أيار القادم.
ويقدر عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بأكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق، منهم من حدث سجلاته، حيث بلغ عددهم أكثر من 11 مليون ناخب، أي ما يقارب نسبته أكثر من 46 في المئة من الناخبين المؤهلين.
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