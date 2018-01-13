مصرع جندي سعودي برصاص قناص من "أنصار الله" في جازان

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "وحدة القنص في جماعة "أنصار الله" قتلت اليوم السبت جندياً في الجيش السعودي في جبل الدخان بجازان".

وأشارت، أن مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بقصف مدفعي استهدف تجمعات للجيش السعودي في موقعي الكرس والقرن وقريتي قوى وحامضة في ذات القطاع، مصيفة أن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا بقذائف المدفعية جرافة للجيش السعودي في قرية الخل بجازان.

كما استهدفت الجماعة بقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في التبة الحمراء بقرية مجازة في قطاع عسير، وفي موقع نهوقة بقطاع نجران، وشن طيران ومروحيات التحالف قصفا على قريتي قمر وحامضة وجبل ومسحية الدود بجازان.

في السياق، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" عن مصرع 3 جنود سعوديين من القوات البرية بعمليات لمسلحي "أنصار الله" خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك عقب اعتراف وسائل إعلام سعودية بمقتل 7 جنود في الجيش السعودي بتصعيد مسلحي "أنصار الله" هجماتهم في قطاعات جازان ونجران وعسير.