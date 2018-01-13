قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي غارة على نفق بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

القدس- سبوتنيك. واستهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بعدة غارات نفقاً يمتد على الحدود بين قطاع غزة ومصر جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية إرهابية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر".

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس قائلاً: " منظمة حماس الإرهابية هي المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة ومنها".





وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إنه سمع دوي انفجارات ضخمة في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، من جانبها لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات حتى اللحظة.





وقرر الجيش الإسرائيلي قبل استهداف النفق بلحظات إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، يوم الغد الأحد، لدواعي أمنية. علماً أنه يقع بالقرب من المنطقة الحدودية التي تم استهدافها.