رئيس الوزراء العراقي يشكل ائتلاف النصر ويدعو الكيانات السياسية إلى الانضمام إليه

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن تشكيل "ائتلاف النصر" داعيا الكتل السياسية إلى الانضمام إليه .

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان مكتب العبادي أن "ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية".

وأشار العبادي، بحسب البيان إلى أن "ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة ".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار المقبل.

و شهدت العراق أخر انتخابات برلمانية في أبريل/ نيسان عام 2014، بعد صراع سياسي تسبب باستقالة مجلس مفوضية الانتخابات آنذاك، إلا أنه عدل عن الاستقالة لتفادي إدخال البلاد في فراغ قانوني.

وتواجه المفوضية وقانون الانتخابات انتقادات كبيرة، بينما ينظم أنصار التيار الصدري، بين الحين والآخر، تظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات، احتجاجا على استمرارهما.