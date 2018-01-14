الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بتشييد نفق من غزة إلى سيناء... ويستهدفه

أعلن الجيش الإسرائيلي استكماله لتدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل سيناء المصرية، مرورا بمعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، مؤكدا بأن النفق "الإرهابي" مرتبط بحركة "حماس".

© AP Photo/ Eyad Baba إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة

القدس- سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي آدرعي في بيان، صباح اليوم الأحد "استكمل جيش الدفاع صباح اليوم إحباط وتدمير نفق إرهابي اخترق الأراضي الإسرائيلية تحت معبر كرم شالوم، حيث جرت العملية بقيادة القيادة الجنوبية داخل الأراضي الإسرائيلية"، متابعا "الحديث يدور عن نفق إرهابي مرتبط بحركة "حماس"، اجتاز الجدار الأمني تحت المعبر بالقرب من أنبوب الغاز، ويستمر حتى الأراضي المصرية".

وأضاف أدرعي "جرى اكتشاف النفق نتيجة قدرات متكاملة تشمل التكنولوجيا والاستخبارات والجهود العملية وتمت دراسته حتى إحباطه الآن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن استهدافه وتدميره نفقاً اخترق الأراضي الإسرائيلية على الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة في منطقة معبر "كرم أبو سالم".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة مساء أمس السبت على النفق دون الإعلان عن المكان المستهدف، واكتفى في بيانه بالقول: "استهدفنا بنية تحتية إرهابية".

وهذا النفق هو الثالث الذي يستهدف في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وذكر البيان أن "تدمير النفق الثالث خلال الأسابيع الأخيرة يأتي كدليل على القدرات المتقدمة والفريدة من نوعها التي تم تطويرها وذلك في إطار الجهود الدفاعية الواسعة التي تقودها القيادة الجنوبية العسكرية".

وتابع البيان "حفر النفق تحت المعبر الإنساني يعتبر خطوة سخيفة تظهر العلاقة المشينة من قبل "حماس" والمنظمات الإرهابية الأخرى تجاه سكان القطاع"، مضيفاً "لا يمكن تحديد هدف مواصلة الحفر باتجاه الأراضي المصرية، وقد يكون الهدف بنقل عناصر إرهابية من وإلى قطاع غزة وسيناء ولتهريب أسلحة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف النفق قبل دقائق من إعلانه إغلاقه معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة أمس الأحد، لدواعٍ أمنية، ويُعد المعبر المعروف أيضاً بـ "كرم شالوم" المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، ويمر من خلاله يومياً نحو 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.