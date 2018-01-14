تسجيل
11:30 14 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قطاع غزة

    الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بتشييد نفق من غزة إلى سيناء... ويستهدفه

    © AFP 2018/ SAID KHATIB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الجيش الإسرائيلي استكماله لتدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل سيناء المصرية، مرورا بمعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، مؤكدا بأن النفق "الإرهابي" مرتبط بحركة "حماس".

    معبر كرم أبو سالم
    © AP Photo/ Eyad Baba
    إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة
    القدس- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي آدرعي في بيان، صباح اليوم الأحد "استكمل جيش الدفاع صباح اليوم إحباط وتدمير نفق إرهابي اخترق الأراضي الإسرائيلية تحت معبر كرم شالوم، حيث جرت العملية بقيادة القيادة الجنوبية داخل الأراضي الإسرائيلية"، متابعا "الحديث يدور عن نفق إرهابي مرتبط بحركة "حماس"، اجتاز الجدار الأمني تحت المعبر بالقرب من أنبوب الغاز، ويستمر حتى الأراضي المصرية".  

    وأضاف أدرعي "جرى اكتشاف النفق نتيجة قدرات متكاملة تشمل التكنولوجيا والاستخبارات والجهود العملية وتمت دراسته حتى إحباطه الآن".

    وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن استهدافه وتدميره نفقاً اخترق الأراضي الإسرائيلية على الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة في منطقة معبر "كرم أبو سالم".

    وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة مساء أمس السبت على النفق دون الإعلان عن المكان المستهدف، واكتفى في بيانه بالقول: "استهدفنا بنية تحتية إرهابية".

    وهذا النفق هو الثالث الذي يستهدف في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وذكر البيان أن "تدمير النفق الثالث خلال الأسابيع الأخيرة يأتي كدليل على القدرات المتقدمة والفريدة من نوعها التي تم تطويرها وذلك في إطار الجهود الدفاعية الواسعة التي تقودها القيادة الجنوبية العسكرية".

    وتابع البيان "حفر النفق تحت المعبر الإنساني يعتبر خطوة سخيفة تظهر العلاقة المشينة من قبل "حماس" والمنظمات الإرهابية الأخرى تجاه سكان القطاع"، مضيفاً "لا يمكن تحديد هدف مواصلة الحفر باتجاه الأراضي المصرية، وقد يكون الهدف بنقل عناصر إرهابية من وإلى قطاع غزة وسيناء ولتهريب أسلحة".

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف النفق قبل دقائق من إعلانه إغلاقه معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة أمس الأحد، لدواعٍ أمنية، ويُعد المعبر المعروف أيضاً بـ "كرم شالوم" المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، ويمر من خلاله يومياً نحو 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.    

    انظر أيضا:

    قصف إسرائيلي على قطاع غزة
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحي بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة
    سر إعلان "داعش" الحرب على "حماس" في غزة
    إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بطلق ناري في رأسه بقطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا أوسع في مقتل قعيد فلسطيني في غزة
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل تدمر نفقا في غزة, أخبار قطاع غزة, تدمير نفق في غزة, الجيش الإسرائيلي, غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك