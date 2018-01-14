الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بتشييد نفق من غزة إلى سيناء... ويستهدفه

وأضاف أدرعي "جرى اكتشاف النفق نتيجة قدرات متكاملة تشمل التكنولوجيا والاستخبارات والجهود العملية وتمت دراسته حتى إحباطه الآن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن استهدافه وتدميره نفقاً اخترق الأراضي الإسرائيلية على الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة في منطقة معبر "كرم أبو سالم".
وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة مساء أمس السبت على النفق دون الإعلان عن المكان المستهدف، واكتفى في بيانه بالقول: "استهدفنا بنية تحتية إرهابية".
وهذا النفق هو الثالث الذي يستهدف في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وذكر البيان أن "تدمير النفق الثالث خلال الأسابيع الأخيرة يأتي كدليل على القدرات المتقدمة والفريدة من نوعها التي تم تطويرها وذلك في إطار الجهود الدفاعية الواسعة التي تقودها القيادة الجنوبية العسكرية".
وتابع البيان "حفر النفق تحت المعبر الإنساني يعتبر خطوة سخيفة تظهر العلاقة المشينة من قبل "حماس" والمنظمات الإرهابية الأخرى تجاه سكان القطاع"، مضيفاً "لا يمكن تحديد هدف مواصلة الحفر باتجاه الأراضي المصرية، وقد يكون الهدف بنقل عناصر إرهابية من وإلى قطاع غزة وسيناء ولتهريب أسلحة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف النفق قبل دقائق من إعلانه إغلاقه معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة أمس الأحد، لدواعٍ أمنية، ويُعد المعبر المعروف أيضاً بـ "كرم شالوم" المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، ويمر من خلاله يومياً نحو 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.
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