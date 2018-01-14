استهداف أحد مسؤولي "حماس" في انفجار بصيدا جنوبي لبنان (صور وفيديو)

من جانبها، قالت قناة "الميادين" اللبنانية، أن "سيارة انفجرت في محلة البستان الكبيرة، في مدينة صيدا"، وأضافت أن "القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، أصيب في انفجار السيارة في مدينة صيدا".
وأضافت أن القوى الأمنية اللبنانية هرعت إلى مكان التفجير، وطوقت المكان، فيما عملت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية صيدا على إخماد الحريق في السيارة.
ووفقاً لموقع النشرة اللبناني، اتهم نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود، إسرائيل بأنها "تقف وراء عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي بحركة "حماس" محمد حمدان في صيدا"، موضحاً أن "هذه المعلومات ليست مؤكدة ولكن ليس هناك أي خلافات فلسطينية أو في مخيم عين الحلوة تستدعي مثل هذا الاستهداف وهذا ما يدفعنا إلى اتهام العدو الصهيوني وخاصة أن حمدان ليس معروفاً على المستوى السياسي او في الوسط الصيداوي".
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) January 14, 2018
الانباء الاولية تشير الى وضع عبوة في السيارة المستهدفة في صيدا واحتمال كبير ان يكون الهدف مسؤولا فلسطينيا pic.twitter.com/elgBwYuQjf
— Future TV:: News (@futuretvnews) January 14, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)