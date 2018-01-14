استهداف أحد مسؤولي "حماس" في انفجار بصيدا جنوبي لبنان (صور وفيديو)

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، في مدينة صيدا جنوب لبنان في هجوم استهدف مسؤولاً في حركة حماس.

© AFP 2018/ Joseph Eid لبنان: قتلى في تفجير انتحاري

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان له، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، انفجار سيارة في صيدا أثناء قيام صاحبها القيادي في حركة حماس محمد حمدان بفتح بابها ما أدى إلى إصابته بجروح ونقله للمستشفى.

من جانبها، قالت قناة "الميادين" اللبنانية، أن "سيارة انفجرت في محلة البستان الكبيرة، في مدينة صيدا"، وأضافت أن "القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، أصيب في انفجار السيارة في مدينة صيدا".

وأضافت أن القوى الأمنية اللبنانية هرعت إلى مكان التفجير، وطوقت المكان، فيما عملت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية صيدا على إخماد الحريق في السيارة.

ووفقاً لموقع النشرة اللبناني، اتهم نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ​بسام حمود​، إسرائيل​ بأنها "تقف وراء عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي بحركة "حماس" ​محمد حمدان​ في صيدا"، موضحاً أن "هذه المعلومات ليست مؤكدة ولكن ليس هناك أي خلافات فلسطينية أو في ​مخيم عين الحلوة​ تستدعي مثل هذا الاستهداف وهذا ما يدفعنا إلى اتهام العدو الصهيوني وخاصة أن حمدان ليس معروفاً على المستوى السياسي او في الوسط الصيداوي".

#حسين_مرتضى

الانباء الاولية تشير الى وضع عبوة في السيارة المستهدفة في صيدا واحتمال كبير ان يكون الهدف مسؤولا فلسطينيا pic.twitter.com/elgBwYuQjf — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) January 14, 2018

— Future TV:: News (@futuretvnews) January 14, 2018

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