الملك سلمان يلتقي وزير ياباني لبحث مجالات الشراكة

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو، مجالات الشراكة لتحقيق "الرؤية السعودية - اليابانية 2030".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير الياباني يشارك في فعاليات "منتدى الأعمال السعودي — الياباني"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، وقيادات القطاعين الحكومي والاقتصادي في البلدين.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني,وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.#واس

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​ويبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين البلدين، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها.

وبلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين، في العام 2016 نحو 100 مليار و163 مليون ريال، حيث وصلت قيمة الصادرات السعودية إلى اليابان نحو 72 مليارا و342 مليون ريال، والواردات نحو 27 مليارا و821 مليون ريال.