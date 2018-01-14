أردوغان يعلن عن مواصلة عملية "درع الفرات" في عفرين

شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن بلاده ستواصل عملية "درع الفرات" العسكرية وستدعمها بعملية "عفرين" في الأيام المقبلة.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال إردوغان في كلمته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الأحد "سنواصل عملية "درع الفرات" لتطهير حدودنا الجنوبية من الإرهابيين، وسوف نستمر في تلك العمليات بواسطة عمليات عفرين الأيام المقبلة".

وأعرب إردوغان عن أمله في "أن لا تقف الولايات المتحدة بجانب الإرهابيين في عملية عفرين"، مؤكدا أن العملية العسكرية "ستنتهي بنتيجة جيدة بالنسبة إلينا".

وتعتزم أنقرة شن عملية عسكرية تستهدف مقاطعة عفرين السورية، التي يتمركز فيها مقاتلون أكراد، وستتخذ قرارها النهائي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الأربعاء المقبل.

