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15:35 14 يناير/ كانون الثاني 2018
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    إبراهيم غندور

    وزير الخارجية السوداني: حركنا الجيش تحسبا لأي تطورات على حدودنا

    © AFP 2018/ Ashraf Shazly
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن السودان لم يتحدث عن حشود عسكرية تقيمها دولة بعينها على حدود بلاده، ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من الشرق.

    وتابع الوزير السوداني في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع نظيره الإثيوبي، ورقيني قيبو، في الخرطوم، أنه "من المعروف أن هنالك بعض القوى المعارضة على الحدود الشرقية، ومن ثم فإن القوات المسلحة السودانية حركت جزءًا من قواتها لأي تطورات يمكن أن ينت عنها أي تأثير سلبي عل أمن وسلامة السودان.

    وقال: "لا نتحدث عن دولة بعينها ولكن لدينا خيوط أن هناك من يحاول أن يؤذينا، وسنوضح بالتفاصيل في الوقت المناسب".

    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017
    © AFP 2018/ Ashraf Shazly
    دبلوماسي مصري يرد على السودان: ليس لنا قواعد عسكرية في إريتريا

    ووصل وزير الخارجيه الإثيوبي ورقيني قيبو، صباح الأحد، في زيارة رسمية ليوم واحد يحمل رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين للرئيس المشير عمر البشير.

    وكانت وسائل إعلام سودانية وعربية تداولت تقارير تفيد بأن السودان حرك قواته المسلحة إلى الحدود الشرقية وأغلق حدوده مع دولة إريتريا بعد رصده تحركات عسكرية مصرية هناك، وعلمه أن مصر ستدعم المتمردين في مواجهاتهم مع الجيش السوداني. (صحيفة سودانية تنشر تفاصيل التحضيرات العسكرية لضرب السودان).

    جدير بالذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه اتهامًا رسميا للحكومة المصرية، قبل شهور، بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، حين شدد على أن "قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية استخدمها متمردو دارفور في هجومهم  على الولايتين"، مؤكدا أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية، وهو ما نفته الحكومة المصرية في بيان رسمي.

    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017
    © AFP 2018/ Ashraf Shazly
    صحف السودان: تهديدات مصرية محتملة والبشير يحذر

    ووصلت الأزمة بين البلدين إلى أن قررت الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

    وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي، التي قرر فيها السودان منحه جزيرة سواكن بهدف إدارتها وإعادة تطويرها، وهو ما صوره الإعلام المصري على أنه يمثل خطرا على مصر. (اقرأ التفاصيل الكاملة للأزمة ومن ينفخ في النار بين البلدين).

    انظر أيضا:

    مصادر حكومية.. صحيفة تنشر تفاصيل التحضيرات العسكرية لضرب السودان
    السودان يعلن رسميا عن تهديدات عسكرية من مصر وأريتريا
    السودان يحبط تهريب عناصر من جارته
    السبب الحقيقي وراء استدعاء سفير السودان من مصر
    السودان... اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة بسبب "مظاهرات الخبز"
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