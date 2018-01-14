السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في الجيش

إلى جانب ذلك يجب أن يلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها، وعدم السماح للغير كائنا من كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات.
وأوضحت المديرية، أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيكون بداية من يوم الأحد 4/ 5/ 1439هـ حتى يوم الخميس 8/ 5/ 1439هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
وتعد السعودية أكبر دولة خليجية مساحة وسكانا وثروة، ولا يوجد فيها خدمة التجنيد الإلزامي إلى الآن، وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن احتمال فرض خدمة التجنيد الإلزامي في المملكة، على غرار دول كثيرة في العالم، والتي تفرض على شبابها خدمة لا تقل عن العام.
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