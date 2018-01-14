السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في الجيش

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، عن توفر وظائف شاغرة برتبة "جندي"، مع اقتراب مرور ثلاث سنوات على الحرب، التي أطلقتها المملكة ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.

ووفقأ لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد حدد الإعلان، الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين، وقالت إنه بالإضافة إلى المؤهل العلمي والفني والوضع البدني، اشترطت الهيئة السعودية أن يلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة، مهما كانت الظروف، ووفقا لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل.

إلى جانب ذلك يجب أن يلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها، وعدم السماح للغير كائنا من كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات.

وأوضحت المديرية، أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيكون بداية من يوم الأحد 4/ 5/ 1439هـ حتى يوم الخميس 8/ 5/ 1439هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وتعد السعودية أكبر دولة خليجية مساحة وسكانا وثروة، ولا يوجد فيها خدمة التجنيد الإلزامي إلى الآن، وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن احتمال فرض خدمة التجنيد الإلزامي في المملكة، على غرار دول كثيرة في العالم، والتي تفرض على شبابها خدمة لا تقل عن العام.