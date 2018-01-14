المنامة تواصل محو "الأمية الإلكترونية"... وهذه نسبة الأمية في البحرين

وتابع قائلاً "محو الأمية مسؤولية وطنية، لرفع مستوى المواطنين الثقافي والاجتماعي والمهني"، لافتاً إلى أن نحو ألفي مواطن من الجنسين انتظموا في 22 مركزاً تعليمياً مسائياً، في مختلف محافظات البلاد".
وتشتمل مراكز التعليم المسائي على برنامج التعليم الأساسي المعادل، الذي ينقسم بدوره إلى مراحل عدة، أولها محو الأمية التي تعادل الصف الرابع الابتدائي، تليها مرحلة المتابعة التي تعادل الصفين الخامس والسادس الابتدائي.
ويحصل "الطالب" بعد إنهاء هذه المراحل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، وصولاً إلى مرحلة التقوية التي تعادل الشهادة الإعدادية، التي تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية المعادلة، وبعدها يمكن الالتحاق ببرنامج التعليم الثانوي الموازي، للحصول على شهادة الثانوية العامة.
وبخصوص محو الأمية الإلكترونية، دشنت الوزارة في العام الدراسي 2003-2004 برنامج محو الأمية الحضارية المعلوماتية، والذي يمكّن المشاركين من إتقان مهارات استخدام الحاسوب.
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