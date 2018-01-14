المنامة تواصل محو "الأمية الإلكترونية"... وهذه نسبة الأمية في البحرين

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر في وزارة التربية والتعليم البحرينية، جعفر الشيخ، أن التعليم المسائي أسهم في خفض نسبة الأمية في المملكة إلى نحو 2 بالمئة، وأن الوزارة تسعى للوصول إلى مرحلة محو "الأمية الإلكترونية" في البلاد، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأحد.

© Sputnik. Edward Peskov البحرين تحتضن أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الأورو- متوسطي

القاهرة- سبوتنيك. وأشار الشيخ إلى أن هذه النسبة تعد من الأفضل عالمياً، وتعمل الوزارة تعمل، حالياً، على محو "الأمية الإلكترونية" بين مواطني المملكة البالغ عددهم نحو 812 ألفاً، عبر توفير دورات متنوعة في استخدام الحاسب الآلي.

وتابع قائلاً "محو الأمية مسؤولية وطنية، لرفع مستوى المواطنين الثقافي والاجتماعي والمهني"، لافتاً إلى أن نحو ألفي مواطن من الجنسين انتظموا في 22 مركزاً تعليمياً مسائياً، في مختلف محافظات البلاد".

وتشتمل مراكز التعليم المسائي على برنامج التعليم الأساسي المعادل، الذي ينقسم بدوره إلى مراحل عدة، أولها محو الأمية التي تعادل الصف الرابع الابتدائي، تليها مرحلة المتابعة التي تعادل الصفين الخامس والسادس الابتدائي.

ويحصل "الطالب" بعد إنهاء هذه المراحل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، وصولاً إلى مرحلة التقوية التي تعادل الشهادة الإعدادية، التي تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية المعادلة، وبعدها يمكن الالتحاق ببرنامج التعليم الثانوي الموازي، للحصول على شهادة الثانوية العامة.

وبخصوص محو الأمية الإلكترونية، دشنت الوزارة في العام الدراسي 2003-2004 برنامج محو الأمية الحضارية المعلوماتية، والذي يمكّن المشاركين من إتقان مهارات استخدام الحاسوب.