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15:35 14 يناير/ كانون الثاني 2018
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    قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر

    القوت المسلحة المصرية تعزز إجراءات تأمين المعابر (فيديو)

    © AFP 2018/ MOHAMED EL-SHAHED
    العالم العربي
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    عززت القوات المسلحة المصرية من إجراءاتها لتأمين المعابر والمعديات على المجري الملاحي لقناة السويس والمحاور الاستراتيجية.

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    ونشر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، بيانا أكد فيه، أنه "تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة قامت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بتكثيف إجراءاتها الأمنية لحماية الأهداف الهامة وإحكام السيطرة على المعابر والحدود البرية والساحلية على المحاور الاستراتيجية للدولة".

    وأوضح البيان، أن القوات المسلحة عززت من إجراءاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين "المعابر والمعديات على المجرى الملاحي لقناة السويس، وفقاً لخطة محكمة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومنع وصول الدعم اللوجستي إليهم".

    كما شددت عناصر التأمين من إجراءاتها بمحيط معدية الشط ونفق الشهيد أحمد حمدي واستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لمنع تهريبها من وإلى سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سرعة وانتظام الحركة المرورية للأفراد والمركبات عبر المعابر، بحسب البيان.

    وشملت الإجراءات "المعابر والمعديات بنطاق الجيش الثاني الميداني بكل من معديات سرابيوم ونمرة (6) والقنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك كوبري السلام والكباري العائمة التي تم إنشاؤها مؤخراً للتيسير على المواطنين من أبناء سيناء والعاملين بالمشروعات التنموية الجديدة التي يجرى تنفيذها شرق القناة".

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