تسجيل
17:40 14 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق

    صحيفة: جمال مبارك على قوائم توكيلات الترشح للرئاسة المصرية

    © AFP 2018/ MOHAMMED ABED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت صحيفة مصرية، إن اسم جمال محمد حسني السيد مبارك الشهير بجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، ظهر على قوائم تأييدات المرشحين بالشهر العقاري، في سادس أيام تلقي التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة لعام 2018.

    وذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة، أنه لا يجوز لجمال مبارك الترشح أو التصويت، لأنه محروم من مباشرة الحقوق السياسية بسبب صدور حكم نهائي ضده في جناية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القصور الرئاسية" وسيمتد الحرمان 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد انتهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة، وذلك وفقًا للقانون 92 لسنة 2015.

    وخلال عملية توثيق التأييد على "التابلت" تتدلي قائمة أمام المكان المعد لاختيار المرشح المفضل، تضم الأسماء المكررة التي تم توثيق التأييدات لها من قبل على مستوى الجمهورية، بحسب الصحيفة.

    السيسي
    © AP Photo/ Andrew Harnik
    الرئاسة المصرية تكشف موقف السيسي من الترشح للانتخابات المقبلة

    وذكرت الصحيفة كذلك أنها توصلت إلى هوية 3 من المقيدين الجدد بقوائم تأييدات المترشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم ماجد محمد محمد كشك، وعاطف لبيب جاد الكريم النجمي، ومحمود محمد رمضان عيد، وهم مرشحون غير معروفين للعامة، وتبين أنه تم توثيق عدد من التأييدات لهم، فظهرت أسماؤهم في قائمة المرشحين المحتملين الموجودة على أجهزة "التابلت" المخصصة لتوثيق التأييدات في مقار الشهر العقاري.

    وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت فتح باب تلقي التأييدات الخاصة بمرشحي الرئاسة لعام 2018 عن طريق مكاتب الشهر العقاري وذلك خلال فترة عملهم من 9 يناير 2018 حتى 28 فبراير 2018.

    كما قررت الهيئة مد فترة عمل الأعضاء القانونيون المشرفين على تصديق تأييدات المواطنين وتوثيق رغبات الوافدين في تغيير موطنهم الانتخابي؛ ليصبح من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

    وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم الاثنين، أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية سيجرى بين 26 و28 آذار/مارس المقبل.

    وحدد إبراهيم في مؤتمر صحفي بالقاهرة مواعيد الدور الثاني من الانتخابات بين 24 و26 نيسان/أبريل إذا اقتضى الأمر، لافتا إلى أن اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و 29 كاون الثاني/يناير.

    وكان حزب مصر العروبة الديمقراطي أعلن أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في آذار/مارس.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik. Aleksei Nikolskiy
    السيسي يتلقى أسئلة الشعب المصري (فيديو)

    وأكد أكثر من مسؤول في الحزب لوسائل إعلام مصرية صحة هذا البيان. لكن لم يصدر أي تصريح حتى الآن عن عنان الذي كان رئيسا للأركان إبان الثورة التي أطاحت حسني مبارك عام 2011.

    و لم يعلن السيسي حتى الآن ترشحه لولاية ثانية، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع في مصر أنه سيخوض الانتخابات وأنه الأوفر حظا للفوز.

    كما لم يعلن أحد من المعارضين اعتزامه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي.

    انظر أيضا:

    مصر والإمارات والبحرين يشاركون في مؤتمر بدمشق
    تركيا تصدر بيانا بشأن "السفينة المحتجزة".. بعد إعلان مصر تحركها دوليا
    الخارجية السودانية: سفيرنا في القاهرة لم يدل بأية تصريحات حول إعلان الحرب على مصر
    مصر تعرب عن قلقها من ضبط سفينة محملة بالمتفجرات
    قفزة في إيرادات مصر من السياحة في 2017
    الكلمات الدلالية:
    مصر 2018, أخبار السيسي, أخبار مصر, انتخابات, الانتخابات الرئاسية المصرية, الحكومة المصرية, سامي عنان, الرئيس عبد الفتاح السيسي, خالد علي, جمال مبارك, محمد حسني مبارك, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك