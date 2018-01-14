قوات برية إماراتية وأمريكية تبدأ تدريبات "الاتحاد الحديدي 6"

تبدأ قوات برية إماراتية وأمريكية، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية ضمن التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 6"، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

القاهرة — سبوتنيك . وتهدف التدريبات، التي تقام على أرض الإمارات، وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إلى تطوير وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية، بغية رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الطرفين.

ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج القوات البرية الإماراتية الهادفة لتبادل الخبرات، وتطوير مهارات وكفاءة منتسبيها، وكذلك رفع مستوى جاهزيتها القتالية، وفق أحدث الأنظمة العسكرية.

واستُكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك، كما اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين، الذي يعد الأبرز في المنطقة، والأكبر مشاركة من الجانبين.