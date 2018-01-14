صحيفة: آل ثاني "مهندس الوساطة" بين قطر والسعودية "محتجز" في أبو ظبي (فيديو)

نشرت تقارير صحفية عربية عديدة مقطع فيديو، يظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، وهو يذكر أنه "محتجز" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وقالت صحيفة "العرب" القطرية إن آل ثاني في أبوظبي في ضيافة الشيخ محمد بن زايد، ولكن ليس في وضع الضيافة، بل في وضع الاحتجاز.

ويقول الشيخ عبد الله بن علي، في الفيديو المنسوب له: "الحين أنا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد (بن زايد)، ولكن ليس في وضع الضيافة، وإنما في وضع حجز".

وتابع قائلا "قالوا لي ألا أخرج من مكاني، وإذا حدث لي شيء فإهل قطر بريئون منه".

ومضى بقوله

"الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إماراة أبو ظبي، هو يتحمل مسؤولية أي يحدث لي".

لم يتم نشر مقطع الفيديو على الحساب الرسمي للشيخ عبد الله آل ثاني على موقع "تويتر"، كما أنه لم ينشر اي تغريدات جديدة عليه منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، هو الذي توسط لدى الملك السعودي من أجل تسهيل دخول القطريين للمملكة لأداء شعائر الحج هذا العام، بعد قرار المقاطعة وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر، كما سبق واستقبله الملك سلمان في أكثر من مناسبة، كما أشارت وسائل إعلام عالمية عديدة، إلى أنه كان يتم طرحه كبديل لتولي حكم قطر، بدلا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.