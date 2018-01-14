التحالف بقيادة أمريكا يعلن تشكيل قوة حدودية مع فصائل سورية قوامها 30 ألف

أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة أمريكا، اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة أمنية حدودية جديدة.

© AFP 2018/ AHMAD ABDO واشنطن تكشف خطط التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العام المقبل

وقال التحالف ، بحسب وكالة "رويترز"، إن القوة الأمنية الجديدة يصل قوامها إلى 30 ألف فردا.

كما أشار التحالف إلى أن القوة الأمنية الحدودية ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.

وذكر التحالف، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز"، أن القوة ستكون تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب تنظيم "داعش" في سوريا بمساعدة من التحالف.