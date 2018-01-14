قوات الرئيس اليمني تسيطر على جبل استراتيجي في البيضاء وسط البلاد

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بتحالف عربي إسلامي، اليوم الأحد، تقدماً جديداً في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إثر معارك وصفت بالعنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام، اليوم الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش اليمني استعادت، اليوم الأحد، السيطرة على جبل مركوزة الاستراتيجي في مديرية ناطع، والذي يطل على مديرية الملاجم، عقب معارك استمرت ساعات".

ووفقاً للمصدر، فقد "أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "أنصار الله".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي إسلامي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن سقوط نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الجرحى، بحسب إحصائيات منظمات أممية.