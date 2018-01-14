تشريح جثة "مقعد" فلسطيني قتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة العدل في غزة، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، استخراج جثة المقعد الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا الذي قتل في قطاع غزة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لتشريحها وتقديم أدلة حول مسؤولية إسرائيل عن مقتله لمحكمة الجنايات الدولية.

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في الضفة ونابلس

وقال وكيل وزارة العدل محمد النحال، بحسب وكالة "فرانس برس"، إنه "تم صباح اليوم استخراج جثة الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا لإعادة تشريحها لدحض الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول أن تتنصل من مسؤوليتها في ارتكاب هذه الجريمة".

وأضاف أن "الجهات المختصة رأت بأنه كي يتم دحض مزاعم الاحتلال لابد من تحريز الرصاصة التي استقرت في رأسه وتقديمها إلي الجهات الدولية"، مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم نتائج التشريح للجهات الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات".

وكان أبو ثريا قد قتل في قطاع غزة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال مواجهات شرق مدينة غزة مع الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدي عاصمة لإسرائيل.