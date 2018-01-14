العبادي يقود تحالف "نصر العراق" "العابر للطائفية" في الانتخابات القادمة

يقود رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رسمياً، تحالف "نصر العراق" المكون من ائتلافي "الفتح" و"النصر"، كأكبر تحالف يشارك في الانتخابات البرلمانية المرتقبة المزمع إجراؤها في 12 أيار/مايو المقبل.

القاهرة — سبوتنيك . وأعلن القيادي في تحالف المجاهدين الناطق السابق باسم هيئة "الحشد الشعبي" أحمد الأسدي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أنه جرى "التوقيع رسميا بين ائتلافي "الفتح" و"النصر" لتشكيل تحالف نصر العراق لخوض الانتخابات المقبلة".

وأكد الأسدي أن "تحالف نصر العراق بات يضم 40 كيانا، ليصبح أكبر التحالفات التي ستخوض الانتخابات المقبلة".

وأضاف الأسدي أن "نصر العراق" تحالف "عابر للطائفية، مشكل من تيارات شيعية، وسنية، وأزيدية، والعرب، والكرد، والتركمان وشبكية [اثنية عرقية]"، موضحا أن أبرز هذه الكيانات هي "منظمة بدر"، و"الحركة الإسلامية في العراق"، وتيار "الإصلاح الوطني"، "حزب الفضيلة"، المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة هموم حمودي.

وأجاب الأسدي عن سؤال حول أنباء ترددت عن خلافات أثيرت داخل التحالف صباح اليوم، قائلا "لا توجد أي خلافات داخل التحالف، وتم التوقيع على التحالف والحمد لله".

ويتشكل "ائتلاف الفتح" من معظم الفصائل التي انضوت تحت مظلة هيئة "الحشد الشعبي" التابعة لرئاسة الوزراء، وشاركت خلال السنوات الثلاث الماضية في تحرير المحافظات التي وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العبادي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت تشكيل ائتلاف "النصر" برئاسته، لخوض الانتخابات المقبلة، قائلا، في بيان، إن "ائتلاف النصر عابر للطائفية والتفرقة والتمييز"، داعيا الكيانات السياسية للانضمام إليه.

وأضاف العبادي "آن أوان قطاف النصر، فلنعمل معا لعهد جديد ولحياة أفضل لأجيالنا القادمة، فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة، إذا أحسنا اختيار الطريق وأخلصنا النوايا".