مقتدى الصدر: رفضنا الانضمام لاتفاقات سياسية تقوم على "تخندقات طائفية"

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، إنه رفض الانضمام لما وصفه بـ"الاتفاقات السياسية البغيضة" التي تمهد لعودة من أسماهم "الفاسدين".

القاهرة- سبوتنيك وأعرب الصدر، في بيان له، عن تعجبه من تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ائتلافي "الفتح" و"النصر".

وأضاف "أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت عليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة تمهد عودة الفاسدين مرة أخرى، وقد عرض علينا الالتحاق ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وتابع "العجب كل العجب مما سار عليه الأخ العبادي، الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية، ودعاة الإصلاح"، مضيفا "من هنا أعلن أنني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة، والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل، بعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن، اليوم، عن ائتلاف "نصر العراق" المكون من ائتلافي "الفتح" و"النصر"، كأكبر تحالف يشارك في الانتخابات البرلمانية المرتقبة المزمع عقدها في 12 مايو/ أيار المقبل.