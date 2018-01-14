ألمانيا تعتبر الأردن حليف استراتيجي قوي لهذا السبب

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين عن تقديرها لاستقبال الأردن للجنود الألمان على أراضيه، مؤكدة أن الأردن حليف استراتيجي قوي لبلادها.

© AP Photo/ Emrah Gurel ألمانيا تحدد موعد انتقال قواتها من إنجيرليك التركية إلى الأردن

عمان — سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، "ثمنت وزيرة الدفاع الألمانية، خلال لقاء عقده معها رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق محمود فريحات، دور الأردن لاستقبال الجنود الألمان على أرضه، وبينت أن التعاون بين الأردن وألمانيا مبني على أسس مشتركة بالثقة المتبادلة والمصداقية ووقوفنا في محاربة الإرهاب جنباً إلى جنب وبالأخص عصابة "داعش".

وأشارت أورسولا أن "الأردن شريك قوي واستراتيجي خصوصاً في برنامج التمكين والتعزيز والذي نتطلع إلى التعاون بشأنه باستمرار، كما أكدت أنه تم تزويد القوات المسلحة بمعدات لحماية الحدود ومعدات مراقبة للمساعدة في تأمين حماية الحدود مع سوريا".

ومن جهته لفت الفريق فريحات إلى نجاح برنامج الدعم الألماني وفعاليته في بناء قدرات دفاع القوات المسلحة الأردنية وتعزيز احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى سد نقص الاحتياجات الدفاعية.

وأكد على "نجاح برنامج الدعم الألماني وفعاليته في بناء قدرات دفاع القوات المسلحة الأردنية وتعزيز احتياجاتها الأساسية"، بالإضافة إلى "سد نقص الاحتياجات الدفاعية"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم يعتبر نموذجاً للتعاون ومثالاً للدول الأخرى لاتباعه"، مشيراً أن "الاستثمار في الأردن هو استثمار في استقرار وسلام العالم".

وجرى خلال الزيارة حفل تسليم طائرتي "جروب" وعدد من الآليات والمعدات للقوات المسلحة الأردنية كجزء من منحة مبادرة التمكين والتعزيز للعام 2017، وتأتي هذه المنحة كدعم من الجانب الألماني في بناء القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية وتعزيز احتياجاتها الأساسية والعملياتية مما يمكنها من مواجهة التحديات والظروف الراهنة ومكافحة عمليات الإرهاب والتهريب وتجارة السلاح التي تنشط يوماً بعد يوم خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية في بعض دول الجوار والقضاء على تنظيم "داعش" في الأراضي العراقية.

وتزور وزيرة الدفاع الألمانية الأردن، واستقبلها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

بوقت سابق من اليوم.

وبحث الجانبان بحضور عدد من نواب البرلمان الألماني، أوجه العلاقات بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.

وزارت الوزيرة فون دير ليين، الجنود الألمان الذين تم نقلهم من قاعدة أنجرليك التركية إلى قاعدة الأزرق بالأردن.