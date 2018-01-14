وزير خارجية لبنان: زمن اختيار سفراء دول خارجية نوابنا "ولت"

قال وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني، إن زمن اختيار سفراء دول خارجية لنواب البرلمان اللبناني، "ولت وانتهت".

© Sputnik. Iliya Pitalev جبران باسيل بعد لقائه ماكرون: لبنان هو من يقرر سياسته

وتابع باسيل ، في مجموعة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هذه السنة ستكون سنة الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية وسنكثف نشاطنا الاقتصادي في التيار لدعم القطاعات الانتاجية".

وتابع قائلا "بلدنا يحتاج الى الإنتاج، وعلينا الإتكال على أنفسنا حتى لا نبقى في عوز".

ومضى بقوله "لم نسمح للصراع في البلاد أن يتحول طائفيا ووقفنا معا ضد من اعتدى من الخارج على البلد وكنا لبنانيين لا طوائف".

#باسيل: بدأت التحركات الخارجية للتدخل في انتخاباتنا النيابية لكن الايام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 14, 2018

​

وأشار إلى أن قانون الانتخاب الحالي، يفرض واقعا جديدا، وعلى الجميع أن يعتاد أن القانون يتسع للجميع.

ولكن عاد وحذر أن التحركات الخارجية، بدأت من أجل التدخل في الانتخابات النيابية، مضيفا "لكن الأيام، التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت".

وتابع قائلا

"احذر من تدخل الخارج في شؤونا، وانبه من أول الطريق كل العاملين في المجال الدبلوماسي أن يلزموا حدودهم، والأصول الدبلوماسية والاتفاقات الدولية".

وقال إن تدخل السفراء في الحياة الوطنية والسياسية الداخلية والانتخابات النيابية ممنوع فعمل السفير تمثيل دولته وتأمين أفضل العلاقات مع لبنان.