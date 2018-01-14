الغموض يحيط بحقيقة فيديو اختطاف نجل نائب الرئيس هادي

قال مصدر عسكري يمني، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يظهر قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة منزل اللواء المنشق علي محسن الأحمر والمطلوب للجهات الأمنية بصنعاء غير صحيح وبه الكثير من المغالطات.

وتابع المصدر، في اتصال مع سبوتنبك، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، أن بعض المشاهد المركبة في الفيديو قد تكون من مرحلة سابقة إبان تواجد علي محسن بصنعاء، وقامت مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإستغلاله مرة أخرى.

وأكد المصدر، أن ما ورد من ألفاظ نابية بالفديو لا يمكن صدورها عن الجيش واللجان الشعبية، فتلك ليست أخلاقهم.

وعلى الجانب الأخر، قال عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لأنصار الله، أن الفديو المتداول لم يصدر من جانب أنصار الله وليس هناك بلاغ بهذا الشأن.

وأشار الشهاري، إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون في الفيديو كانت توحي بأن هناك من يريد عمل "شو إعلامي"، وخلق نوع من البلبلة وإشغال الناس عن مئات القتلى والمصابين جراء غارات التحالف.