العراق: الإعلان عن تحالف ثلاثي لخوض الانتخابات العراقية

أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم عن تشكيل تحالف ثلاثي يضم إلى جانبه قائمة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، وقوى الحشد الشعبي، لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

بغداد — سبوتنيك . وقال الناطق باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف في بيان: "تم حسم الاتفاق لخوض الانتخابات القادمة، بتحالف ثلاثي يضم تيار الحكمة وقائمة الدكتور العبادي وقوى الحشد الشعبي ".

وشدد أبو رغيف على أنه تم الاتفاق على المبادئ الأساسية والتوقيع من قبل أطراف هذا التحالف الرصين.



