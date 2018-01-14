المتحدث باسم الجيش الليبي يتهم تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تركيا بالتدخل بدعم الإرهاب في ليبيا.

© AFP 2018/ Mahmud Turkia تحذيرات أمنية من كمين لـ"داعش" في وسط ليبيا

وقال المسماري إن مسلحي داعش تلقوا علاجهم في تركيا بعد فراراهم من ليبيا.

وأصيب الإرهابيون في معركة بنينة شرق بنغازي.

واعتبر المسماري أن هناك مؤامرة على القوى الوطنية في ليبيا من خلال زيارة أردوغان إلى المنطقة مؤخرا.

وأن ليبيا قدمت دلائل من قبل على دعم ومساعدة تركيا للإرهابيين.

وأكد المسماري أن ليبيا تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وأن تركيا وقطر وإيران دول داعمة للإرهاب.

وعرض المسماري فيديوهات خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني لمسلحين قاتهلم الجيش الليبي في 2014.

وتابع المسماري قائلا:"تركيا جندت مئات الشباب فى أوروبا على الانترنت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القضاء الليبي سيكون مشرفًا على الانتخابات المقبلة، برعاية الأمم المتحدة وبوجود مراقبين دوليين.