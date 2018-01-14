اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات وسط بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات في شارع النضال وسط بغداد.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الداخلية، وهاب الطائي في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية قاسم الأعرجي، استخبارات الشرطة الاتحادية تلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في شارع

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النضال في مدينة بغداد وبحوزتهم عشرة آلاف حبة من نوع 01".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت في وقت سابق عن زيادة في معدل نقل وتعاطي العقاقير المخدرة في العراق رغم حملات الحكومة على المهربين في الآونة الأخيرة. وساهمت الحدود الهشة والخارجة عن نطاق السيطرة إضافة إلى انتشار الفوضى والعنف في أنحاء العراق منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في ازدهار تجارة المخدرات.