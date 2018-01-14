أبو رغيف: تحالفنا مع العبادي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحالف "رصين"

أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

© Sputnik. Alexei Danichev اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات وسط بغداد

بغداد — سبوتنيك . وانضم تيار الحكمة إلى تحالف ثلاثي بين التيار وائتلاف رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي "النصر"، وائتلاف "الفتح"، الذي تضم قوى الحشد الشعبي، لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو/ آيار المقبل.

وقال الناطق باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف في بيان "تم حسم الاتفاق لخوض الانتخابات القادمة، بتحالف ثلاثي يضم تيار الحكمة وقائمة الدكتور العبادي وقوى الحشد الشعبي"

وشدد أبو رغيف على أنه "تم الاتفاق على المبادئ الأساسية والتوقيع من قبل أطراف هذا التحالف الرصين".

وكان زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم زار اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من التيار رئيس الوزراء حيدر العبادي واتفقا على النزول بقائمة انتخابية واحدة وتشمل قائمة (الفتح) التي تضم قوى الحشد.

وجرى في وقت سابق من اليوم التوقيع رسميا بين ائتلافي الفتح والنصر لتشكيل تحالف نصر العراق لخوض الانتخابات المقبلة.

ويضم تحالف نصر العراق 40 كيانا؛ ليصبح أكبر التحالفات التي ستخوض الانتخابات المقبلة.

وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، التحالفات الانتخابية الجديدة، وعدها تمهيداً لإعادة "الفاسدين" مرة أخرى.

وقال الصدر في بيان له، "اعزي شعبي المجاهد الصابر لما ألت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة تمهد لعودة الفاسدين مرة أخرى"، مبيناً أنه "قد عرض عليه الالتحاق، ورفض ذلك رفضاً قاطعا".

وأضاف: "العجب كل العجب مما سار عليه الأخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية ودعاة الإصلاح فعظم الله اجر المصلحين وعظم الله اجر الدعاة وعظم الله اجر كل نابذ للطائفية والتحزب".