عباس: المجلس المركزي مطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إنه ينبغي مراجعة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

© AFP 2018/ THOMAS COEX رئيس "الوطني الفلسطيني": آن الأوان لإعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل وأكد عباس في كلمته أمام مؤتمر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن الفلسطينيين لن يقبلوا سوى برعاية أممية لتحقيق السلام.





وأضاف: "المجلس المركز ي مطالب بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية".





وتابع، "لن نقبل بصفقات أميركا، ونقبل برعاية أممية تهدف لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال".





وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد أكد في افتتاح أعمال المجلس اليوم إن القدس لن تكون إلا عاصمة لفلسطين ولن يغير هذا قرار جائر.





وأشار إلى أنه "آن الأوان أن يقوم المجلس المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني بتقرير مصير مستقبل فلسطين ويعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس".