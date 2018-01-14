الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين بالعاصمة

قال شاهد إن الشرطة التونسية أطلقت ليل الأحد 14 يناير/ كانون الثاني قنابل الغاز لتفريق عشرات المحتجين الشبان في حي التضامن بالعاصمة تونس.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI بعد 7 سنوات... تونس مازالت ثائرة

وذلك في تجدد للاحتجاجات على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب بعدما هدأت وتيرة المظاهرات نسبيا خلال اليومين الماضيين، حسب رويترز.

وأضاف الشاهد أن الشبان الذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم العشرين سنة رشقوا سيارات الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات السيارات قبل أن تلاحقهم قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز.

وقد تظاهر مئات التونسيين اليوم الأحد في العاصمة التونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة بينما تحيي تونس الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط توتر اجتماعي إثر احتجاجات عنيفة هزت البلاد الأسبوع الماضي.

وفي أحدث احتجاج بعد هدوء نسبي استمر يومين تجمع عشرات الشبان بحي التضامن الليلة بالعاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز.