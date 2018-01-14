قوات هادي تعلن تقدمها في صعدة شمال اليمن

أعلنت قوات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، استعادة مواقع جديدة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي "جماعة أنصار الله".

© REUTERS/ Naif Rahma مواجهات في تعز والجوف وقوات هادي تعلن تقدما في صعدة

صنعاء — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش "26 سبتمبرنت" عن قائد محور صعدة في الجيش اليمني، العميد عبيد الأثلة، أن قواته سيطرت اليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير على سوق البقع في مديرية كتاف ومفرق الجوف مع الخط الدولي الرابط بين البقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" الذين أكد تكبدهم خسائر في الأرواح والآليات خلال المواجهات.

وأضاف، أن وحدات الجيش تمكنت من تحقيق الالتحام بين جبهتي الميمنة والميسرة في سلسلة جبال عليب، وقطع خطوط إمدادات مسلحي "أنصار الله" ومنع تسللهم إلى سوق البقع.

على صعيد آخر، لقي 8 من مسلحي "أنصار الله" مصرعهم وأصيب 6 بانفجار لغمين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن لغماً انفجر في منطقة زحنق بمديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل 8 من الجماعة وإصابة 2.

وأشارت الوكالة إلى مقتل مسلح من "أنصار الله" بنيران الجيش اليمني في قرية العريش بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم، فيما أصيب 4 آخرين بانفجار لغم في قرية الجيرات بذات المديرية.