قوات هادي تعلن تقدمها في صعدة شمال اليمن

وأضاف، أن وحدات الجيش تمكنت من تحقيق الالتحام بين جبهتي الميمنة والميسرة في سلسلة جبال عليب، وقطع خطوط إمدادات مسلحي "أنصار الله" ومنع تسللهم إلى سوق البقع.
على صعيد آخر، لقي 8 من مسلحي "أنصار الله" مصرعهم وأصيب 6 بانفجار لغمين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن لغماً انفجر في منطقة زحنق بمديرية مقبنة، ما أسفر عن مقتل 8 من الجماعة وإصابة 2.
وأشارت الوكالة إلى مقتل مسلح من "أنصار الله" بنيران الجيش اليمني في قرية العريش بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم، فيما أصيب 4 آخرين بانفجار لغم في قرية الجيرات بذات المديرية.
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