القبض على مصري متورط في تهريب عناصر لـ"داعش" في ليبيا

أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني ألقاء القبض على مصري في منطقة أبوهادي، مشيراً إلى تورطه في تهريب عناصر من تنظيم داعش من مدينة سرت إلى جنوب ليبيا.

البيضاء — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، إن "قوة تأمين وحماية سرت وبالتنسيق مع الجهات الأمنية قبضت على مصري الجنسية في منطقة بوهادي".

وأضاف المركز، "بعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتهريب مصريين كانوا مع تنظيم داعش في سرت إلى الجنوب".

وقد أعلن المجلس الرئاسي في 5 مايو/أيار 2016، عن عملية عسكرية أطلق عليها البنيان المرصوص، من أجل محاربة تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية، يذكر أن هذه العملية تلقت دعم دولي تمثل في غطاء جوي أمريكي.