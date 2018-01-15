غارة لطائرة أمريكية من دون طيار على جنوب اليمن

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH سقوط ضحايا في هجوم لعناصر "القاعدة" في أبين جنوبي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . ووفقاً لمصدر محلي في محافظة أبين لـ"سبوتنيك"، استهدفت طائرة أمريكية من دون طيار، مساء الأحد، بغارة عناصر يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة الكود بمديرية زنجبار.

وأشار المصدر إلى أن الغارة أسفرت عن سقوط ضحايا دون أن يحدد عددهم.