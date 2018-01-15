شركة كويتية توقع عقد مع الجيش الأمريكي بـ 1.4 مليار دولار

ووفقا لـ"الأناضول"، ذكرت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن شركتها "كي جي إل" للخدمات الغذائية المملوكة لها بنسبة 99 % ستقوم بتنفيذ بنود العقد.
وتتبع الوكالة الأمريكية وزارة الدفاع مباشرة، وتختص بتوفير الدعم اللوجستي للخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في وقت السلم والحرب.
وبموجب العقد، ستقوم الشركة الكويتية بتوفير المواد الغذائية والخدمات المُساندة للجيش الأمريكي داخل "الكويت والعراق والأردن" لمدة 24 شهرا، قابلة للزيادة حتى 60 شهرا.
وزاد البيان، أن قيمة العقد قابلة للنقصان لارتباطه باحتياجات ومتطلبات الجيش الأمريكي والظروف التشغيلية للعقد.
وبحسب البيان، يتعذر تحديد الأثر المالي للعقد في الوقت الراهن لارتباطه بالظروف التشغيلية للعقد وحجم واحتياجات ومتطلبات الجيش الأمريكي طيلة فترة التعاقد.
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