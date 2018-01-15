خاشقجي: هذا ما قاله ولي العهد بعد انتهاء عملية "الريتز"

أعلن الإعلامي السعودي المشهور جمال خاشقجي، عن الانتهاء القريب للتسويات المالية التي تعقدها المملكة مع عشرات الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين على ذمة قضايا الفساد.

© REUTERS/ Neil Hall مسؤول سعودي: الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات

وكتب خاشقجي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "عملية الريتز توشك أن تنتهي مع اقتراب تحقق هدف 100 مليار دولار".

وأشار إلى أن مصدرا مطلعا نقل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: قوله إن "من يتورط في الفساد بعدهم، مصيره السجن العام"، معتبراً أن "الحرب على الفساد يجب ألا تتوقف عند القطط السمان، وإنما تطال أبو مليون واثنين".

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٤ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار، تم توقيف أبرزهم في فندق "ريتز كرلتون" في العاصمة الرياض.

وانطلقت هذه الحملة، بعد إصدار العاهل السعودي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمراً ملكياً أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين بما فيها تشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.