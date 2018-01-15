إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

أفرجت النيابة العامة السعودية، خلال اليومين الماضيين، عن موقوفين في فندق "ريتز كارلتون الرياض" على ذمة قضايا فساد.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER خاشقجي: هذا ما قاله ولي العهد بعد انتهاء عملية "الريتز"

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، نقلاً عن مصدر مطلع، فإن النيابة العامة أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين في فندق "الريتز كارلتون الرياض" على ذمة قضايا فساد، من بينهم مسؤول كبير سابق، وقال المصدر: "إنه يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، أمس الأحد، أن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق.

ووفقاً للوكالة، فإن مسؤولاً سعودياً، قال إن "الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح تسوية بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن".