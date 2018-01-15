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11:26 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    وزير الخارجية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

    نتينياهو يشعر بالخيبة من موقف الهند حول القدس

    © Sputnik. Sergey Guneev
    العالم العربي
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    أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن خيبة أمله من قرار الهند دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يدعو إلى عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
    © Sputnik. Sergey Guneev
    نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين
    نيودلهي — سبوتنيك. وقال نتنياهو لصحيفة "إنديا توداي": " أنا لا أعتقد أن صوتاً واحداً يؤثر على الرأي العام، وأنتم تستطيعون رؤية هذا على سبيل المثال خلال عمليات التصويت العديدة الأخرى التي أجريت. وبالتأكيد أنا أشعر بخيبة أمل وفي نفس الوقت أعول على أن الزيارة الحالية ستكون لصالح تطوير علاقاتنا في العديد من الاتجاهات".

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أحدث جدلا عربيا ودوليا واسعا.

    واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 21 كانون الأول / ديسمبر، مشروع قرار عربي بعدم تغيير وضع القدس بموافقة 128 دولة، ورفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل إلى الهند، يوم أمس بزيارة رسمية تمتد لمدة ستة أيام، يرافقه وفد مؤلف من مئات رجال الأعمال. وفي إطار هذه الزيارة سيزور نتنياهو، العديد من المناطق الهندية، وسيلتقي مع مسؤولين في البلاد كما سيوقع على حزمة من الاتفاقات الثنائية.

     

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل تشعر بخيبة أمل من الهند, العلاقات الهندية الإسرائيلية, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الهند
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