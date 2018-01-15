نتينياهو يشعر بالخيبة من موقف الهند حول القدس

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أحدث جدلا عربيا ودوليا واسعا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 21 كانون الأول / ديسمبر، مشروع قرار عربي بعدم تغيير وضع القدس بموافقة 128 دولة، ورفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل إلى الهند، يوم أمس بزيارة رسمية تمتد لمدة ستة أيام، يرافقه وفد مؤلف من مئات رجال الأعمال. وفي إطار هذه الزيارة سيزور نتنياهو، العديد من المناطق الهندية، وسيلتقي مع مسؤولين في البلاد كما سيوقع على حزمة من الاتفاقات الثنائية.
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