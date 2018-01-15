نتينياهو يشعر بالخيبة من موقف الهند حول القدس

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن خيبة أمله من قرار الهند دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يدعو إلى عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية.

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين

نيودلهي — سبوتنيك . وقال نتنياهو لصحيفة "إنديا توداي": " أنا لا أعتقد أن صوتاً واحداً يؤثر على الرأي العام، وأنتم تستطيعون رؤية هذا على سبيل المثال خلال عمليات التصويت العديدة الأخرى التي أجريت. وبالتأكيد أنا أشعر بخيبة أمل وفي نفس الوقت أعول على أن الزيارة الحالية ستكون لصالح تطوير علاقاتنا في العديد من الاتجاهات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أحدث جدلا عربيا ودوليا واسعا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 21 كانون الأول / ديسمبر، مشروع قرار عربي بعدم تغيير وضع القدس بموافقة 128 دولة، ورفض 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل إلى الهند، يوم أمس بزيارة رسمية تمتد لمدة ستة أيام، يرافقه وفد مؤلف من مئات رجال الأعمال. وفي إطار هذه الزيارة سيزور نتنياهو، العديد من المناطق الهندية، وسيلتقي مع مسؤولين في البلاد كما سيوقع على حزمة من الاتفاقات الثنائية.