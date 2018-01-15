العبادي يوجه بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة على خلفية تفجير بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المتعلقة بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، بعد التفجير الانتحاري المزدوج، الذي ضرب بغداد صباح اليوم الاثنين، وأودى بحياة 26 فرداً وأصاب 90 آخرين.

© REUTERS/ Khalid al Mousily عشرات القتلى والجرحى في تفجير بساحة الطيران وسط بغداد (صور وفيديو)

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: "إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يجتمع بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في قيادة عمليات بغداد".

وأضاف المكتب أن الاجتماع أصدر مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة والقصاص منها والحفاظ على أمن المواطنين".

يشار إلى أن بغداد شهدت، صباح اليوم الاثنين، تفجيرا انتحاريا في ساحة الطيران، وتسبب في مقتل 26 شخصاً وإصابة 90 آخرين.