قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر تتهم الإمارات باختراق مجالها الجوي وتشتكيها إلى الأمم المتحدة

وأكدت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الهيئة، أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل "تهديداً سافراً وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "الإمارات ترفض تهديد سلامة حركة الطيران، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وكانت قطر اتهمت الإمارات باختراق مجالها الجوي، ووجهت رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

#عاجل_وام: الهيئة العامة للطيران المدني: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية. pic.twitter.com/Q6ZMgKQdRV — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 15, 2018

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