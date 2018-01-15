مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين، 15 يناير/كانون الثاني، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.