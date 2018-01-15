وأكدت الهيئة، أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
يتبع…
#عاجل_وام: الهيئة العامة للطيران المدني: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية. pic.twitter.com/Q6ZMgKQdRV— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 15, 2018
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