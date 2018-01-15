روسيا مستعدة لتقريب العلاقات بين بغداد وأربيل

وأكد لافروف مجيبا عن سؤال حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في تسوية النزاع بين اربيل وبغداد: "الجواب بسيط جدا الدور الذي سيكون مقبولا وسيهم بشكل أساسي أربيل وبغداد".
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوتت فيه أغلبية المشاركين لصالح الانفصال عن العراق. وبدأت القوات الاتحادية العراقية، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.
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