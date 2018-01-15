روسيا مستعدة لتقريب العلاقات بين بغداد وأربيل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية العلاقات بين بغداد وأربيل في حال كان الطرفان مهتمين بذلك.

© REUTERS/ AZAD LASHKARI وفد حكومي عراقي يزور أربيل الاثنين لاستكمال المفاوضات

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "نحن نؤيد وحدة أراضي العراق، ونؤيد حل جميع المسائل عبر المفاوضات والحوار الوطني. وفي حال كانت الأطراف بحاجة لجهود وساطة، وإذا تم ذكر الجهود الروسية، أؤكد لكم أننا سننظر إلى ذلك بإيجابية".

وأكد لافروف مجيبا عن سؤال حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في تسوية النزاع بين اربيل وبغداد: "الجواب بسيط جدا الدور الذي سيكون مقبولا وسيهم بشكل أساسي أربيل وبغداد".

وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوتت فيه أغلبية المشاركين لصالح الانفصال عن العراق. وبدأت القوات الاتحادية العراقية، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.