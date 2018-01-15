سوريا: بعد توقف 7 سنوات... عودة القروض الحكومية للموظفين في درعا

استأنف فرع مصرف التسليف الشعبي للدخل المحدود في محافظة درعا جنوبي سوريا عملية منح القروض للعاملين في دوائر ومؤسسات الدولة بعد توقف منذ آذار/مارس 2011 بسبب اندلاع الأزمة السورية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الاقتصاد السوري يواصل تحسنه ومؤشر الصادرات في ازدياد

وذكرت " سانا " أن مدير فرع المصرف محمد الحريري أشار، في تصريح اليوم، إلى أن سقف القرض يصل إلى 500 ألف ليرة ويشترط وجود كفيلين، إضافة إلى أن يكون المقترض موظفا في دوائر الدولة.

وأضاف أن إجراءات منح القرض تتم بيسر وسهولة، حيث يحصل المستفيد عليه خلال مدة أقصاها يومين، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها الفرع خاصة في السنتين الماضيتين لتحصيل القروض الممنوحة في فترات سابقة ومنوها بتعاون كل الجهات الرسمية معه في مجال تحصيل أموال الدولة.