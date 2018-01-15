مسؤول في الخارجية القطرية ينفي اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية

نفت قطر، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، ما أعلنته الإمارات عبر وكالتها الرسمية من اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة.

© AP Photo/ Kamran Jebreili مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول في الخارجية نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية ، حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح اليوم بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وكانت قطر تقدمت بشكوى، الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.