المقداد: دمشق تعتبر وجود قوات تركية وقواعد أمريكية على أراضيها بمثابة عدوان

أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن دمشق تعتبر وجود قوات تركية وقواعد أمريكية على أراضيها بمثابة عدوان.

دمشق — سبوتنيك.

وقال المقداد، لسبوتنيك إن "أي وجود لقواعد أجنبية غير مقبولة من الحكومة السورية وهو وجود عدواني واحتلال وسنتعامل مع ذلك على هذه الأساس"، مضيفا "نطالب الحكومة التركية بسحب كل قواتها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا وسحب قواتها من الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية السورية، أدانت، في وقت سابق اليوم الاثنين، 15 يناير/كانون الثاني، قيام التحالف الدولي وأمريكا بإنشاء قوة مسلحة لحماية الحدود في شمال شرقي البلاد.

وقالت إن "سوريا تؤكد أن شعبها وجيشها اللذين سطرا أروع ملاحم الصمود والانتصارات ضد الإرهاب التكفيري أكثر عزيمة وصلابة على إسقاط المؤامرة المتجددة وإنهاء أي شكل للوجود الأمريكي في سورية وأدواته وعملائه وبسط السلطة الشرعية على كل الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها ووحدتها أرضا وشعبا".