مستشار بالديوان الملكي السعودي يحذر من "مخاطر كبيرة جدا"

حذَّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من خطورة التعامل بالعملة الرقمية "البيتكوين"، وشدد على أن "المخاطر كبيرة جدًا جدًا جدًا في هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى".

جاء ذلك في بيان "المطلق" عن حكم التعامل بالعملة الرقمية "البيتكوين"، ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى أمس وقال: "هذه عملة رقمية ليس وراءها دولة ولا يعرف من أول من أنتجها ولا يعرف لها دولة تحميها، وقد حذرت البنوك المركزية ومنها البنك المركزي السعودي مؤسسة النقد العربي من التعامل بها".

وأشار إلى أن هذه العملات الرقمية تنطوي على معاملات مالية فيها مخاطر عالية جدًا، وهي مضاربة عملات، لا يدخل فيها إلا إنسان لا قيمة للمال عنده مثل الذين يلعبون القمار والميسر لكن المسلم لا يدخل في الغرر.

وبذلك انضمت السعودية لكل من مصر وفلسطين، لتكون ثالث دولة عربية تتحدث عن حرمة تداول العملات الافتراضية المشفرة، وأبرزها "بيتكوين".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتراجعت "بيتكوين" اليوم بنسبة 11.3 بالمائة، إلى مستوى 13847 دولارًا، بعد كانت قد سجلت مستوى قياسي قرب 20 ألف دولار في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن تتراجع لاحقًا.