المقاتلات القطرية تعترض طائرة مدنية ثانية خلال نزولها إلى مطار البحرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الاثنين، أن مقاتلات تابعة للسلاح الجوي القطري قامت باعتراض طائرة مدنية ثانية، خلال نزولها إلى مطار البحرين الدولي.